Dovolenka vás nezabije, koronavírus áno. A aj hanba

Povedala som si, že najbližší blog bude vychádzať zo silného impulzu. Aj keď ich karanténa a celkový pandemický stav priniesol mnoho, o ten skutočný, sa postarali až známi raperi.

Žijeme v dobe, kedy nás sociálne siete a najmä dáta zverejnené na nich prežívajú. Ak ste si to doteraz neuvedomovali, je čas sa zamyslieť. Každá vec, ktorú pridáte na tie internety, je vo veľkom, pre nás nepredstaviteľnom priestore. Uvedomuje si to napríklad aj vojvodkyňa Meghan, ktorá klamala o tom, že o kráľovskej rodine nevedela nič - pričom jej záznamy z už rokmi zmazaného blogu The Tig dokazujú, že o britskej monarchii húževnato písala. K dnešnému dňu vzniklo niekoľko ďalších stránok, ktoré kopírujú dizajn a obnovujú staré príspevky - práve z dát, ktoré mali byť dávno preč. No nie sú. A zrejme nikdy nebudú.. prežijú nielen nás, ale aj naše deti a kto vie, ak o nich bude záujem, možno aj nasledujúce generácie.

Pri tejto informácií, ktorá mimochodom nie je svetoborná, sa stále zamýšľam nad tým, či sa známe celebritné tváre, influenceri, instamodelky, instasvalovci a podľa tohto článku aj raperi pozostavujú nad tým, čo zdieľajú na sociálnych sieťach. Áno, je to váš život. Máte právo žiť ako chcete. ALE.

Buldozerove polopravdy

Písal sa rok 2012, keď sa na Slovensku objavil nový fenómen, Buldozer. Nebudem hodnotiť jeho pôsobenie na hudobnej scéne ani jeho kariéru, na to nie som kompetentná. Ako človek, ktorý je však oboznámený s aktuálnou situáciou, ktorá panuje nielen na Slovensku, ale aj vo svete, si dovolím tvrdiť, že to, čo tento pán zverejnil na Instagrame, presahuje dno. Tak sa na to pozrime.

''Väčšina z našej crew sa zajtra vracia na Slovensko, kde vládne veľmi zvláštny režim. Vedeli ste, že po prílete k nám vôbec nevyžadujú negatívny PCR test?''

- Áno, vedeli. A má to dôvod. Nakaziť sa totiž človek môže aj na letisku a chcieť od akéhokoľvek testu, aby zachytil výsledok ešte predtým, než si to vaše telo vôbec uvedomí, je trošku bizarnéAk naďalej nechápete - to je akoby ste chceli od tehotenského testu výsledok pár minút po pohlavnom styku. Samozrejme, v prenesenom význame.

''Miesto toho uvažujú o štátnej karanténe, ktorá prebieha v takých šrotových podmienkach, s tak odporným jedlom a s tak osr*tými kúpeľnami, že neviem čo za potkana by si musel byť, aby si to tam vydržal dva týždne.''

- Neviem, kedy bol pán raper v takejto inštitúcii a určite nejdem obhajovať ich stav. Treba si však uvedomiť to, že o štátnej karanténe sa rozmýšľa práve preto, aby boli ľudia cestujúci z/do zahraničia pod kontrolou. Mnoho z nich totiž karanténu nedodržuje a s radosťou šíri nákazu ďalej.

''Že tak si nemal nikam ísť? PREČO? Prečo by som po pol roku strávenom po nemocniciach nemohol vybehnúť niekam, kde je úplne bezpečné, kde sa žije normálny život, je teplo a more?''

- Napríklad preto, že stále panuje pandémia koronavírusu a k dnešnému dňu kvôli Covidu zomrelo viac než 2,5 milióna ľudí v priebehu JEDNÉHO roka.

''Koronu som prekonal a nemal som úplne ľahký priebeh, preto ju nespochybňujem. No to, čo sa deje u nás a čo za bludy ľuďom tlačia do hláv je nonsens. Keby vás každý deň informovali o tom, koľko ľudí dnes umrelo na infarkt alebo rakovinu, tak by sa sa oveľa viac báli infarktu alebo covidu.''

- Ak by som infarktu nevedela predísť a bol by nákazlivý tak, ako koronavírus, áno, bála by som sa ho rovnako. Čo sa týka rakoviny, ja ani WHO sme nepočuli o prípade, kedy by človek prešiel z prvého štádia do toho posledného, smrteľného za dva, tri týždne. Opäť, rakovinu nechytím pri nakupovaní cestovín v obchode.

''Viete koľko ľudí prišlo pozitívnych z UAE za posledné dva mesiace? JEDEN! My sme sa dali otestovať, aj keď sme nemuseli a sme ok. Napriek tomu, že pri bazénoch leží milión národností z celého sveta bez rúšok. To by mal byť Dubai centrom mutácií z celého sveta, ale NENI.''

- V prvom rade pán raper je naozaj kapacita, lebo disponovať údajmi, ktoré nemá ešte ani celosvetová zdravotnícka organizácia... vau. V druhom rade, pravdepodobnosť, že práve ten jeden jediný prípad prinesie na Slovensko mutáciu, je vysoká. Mutácia prišla na Slovensko z okolitých krajín, aj tým jedným nákazom. Je mimoriadne dôležité podotknúť, že mutácie sa šíria niekoľkonásobne rýchlejšie. Zatiaľ čo vás rúško ''uchráni'' od koronavírusu počas prvých 15-tich minút stretnutia s pozitívnou osobou, v prípade mutácii to je sotva sedem. Aj preto respirátory. Nehovoriac o tom, že ten opálený človek, môže byť len prenášačom a nie človekom, ktorého vírus postihne. Easy peasy, základné fakty, ktoré sa tu omieľajú už od minulého roka.

''Ja som sa rozhodol pokračovať v ceste a letím ďalej na Zanzibar. Nevidím dôvod tam neísť.''

- Ja by som videla dôvod v tom, že tamojšia vláda existenciu koronavírusu popiera, netestuje, zásadne odmieta očkovanie a odmieta zverejňovať dáta o úmrtností ľudí. Z dostupných dát je však jasné, že minimálne niekoľko členov vlády podľahlo práve tomuto vírusu, ktorý chce tamojší prezident liečiť modlitbami. Vidíte ten dôvod aj vy?

''Menej sa bojte a viac rozmýšľajte sami za seba.''

- Rada by som, ale bojím sa. Bojím sa ľudí, ktorí majú takýto vplyv na sociálnych sieťach, bojím sa ani nie tak koronavírusu ako faktu, že by som svojím nezodpovedným správaním a oddychu na exotickej dovolenke mohla ublížiť ľuďom, ktorí to nemusia zvládnuť.

Žijeme v dobe, kedy má každý právo vyjadriť svoj názor. To nikomu neberiem. Prezentovať však vlastnú domnienku ako fakt, je nielen príliš nezodpovedné, ale zároveň sebecké. Vyjadrovať sa tak, aby mi to hralo do karát, tak, aby som sa nemusel hanbiť za tisícovú dovolenku, zatiaľ čo zdravotníci môžu o voľnom dni snívať. Spoločnosti chýba čoraz viac pokora. A najmä tej našej. Obhajovať sa argumentom, že sa to už nedalo zvládať nie je dostačujúce. Keď to môžu zvládať ľudia, kvôli takémuto bezočivému správaniu prišli o svojich blízkych, ktorí mali pred sebou ešte dlhé roky života, myslím si, že to môžeme zvládnuť aj my. Nikto sa počas karantény nemá dlhodobo dobre, to vám sľubujem. Chýba nám spoločnosť. Láska. Priatelia. Sloboda. A niektorým aj sebareflexia.

PS: Raper Bengoro komentoval príspevok v tomto znení: Ono je to tak, buď si leader alebo nasledovateľ. Ty si leader, ktorý si to celé tvorí a motivuješ.

- A odo mňa len toľko: Nie, nie je.