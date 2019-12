Samovražda alebo príbeh o človeku, ktorý sa rozhodol odísť

Prvýkrát som sa ,,stretla'' so samovraždou keď som mala 10. Chlapec z dediny, v ktorej som vyrastala, vyliezol na stĺp elektrického vedenia a skočil. Babka povedala, že preto, lebo ako jediný nemal frajerku. Nechápala som to.

Ak by som mala vybrať jednu vlastnosť, ktorá ľudstvu v dnešnej dobe chýba najviac, je to rozhodne empatia. Napriek tomu, že žijeme v uponáhľanej dobe, kedy nemáme čas na svojich blízkych (a ani na náš samotných), stránime sa osobnému sociálnemu kontaktu a rebríček našich hodnôt pripomína náhodný výber lotérie, je pre mňa najväčším dôvodom na obavu nedostatok pochopenia a záujmu. Teda niečo, čo je základom empatie.

Koľkokrát sa vám stalo, že ste sedeli vo vlaku, keď zrazu len tak zastal? Nevedeli ste, čo sa deje. A po nejakej polhodine čakania na jednom mieste sa dozviete, že sa tak skoro ani nepohnete. Niekto skočil pod vlak. BOŽE, ZASA?! Povedala som si ja, aj ty, no neboj sa, pravdepodobne aj ten vedľa teba. Áno, zasa.

Počet samovrážd na Slovensku pribúda. V roku 2018 si na život siahlo 533 ľudí. Žiaci, ktorí nestihli dokončiť ani základnú školu, tínedžeri, ktorí už nikdy nezažijú prvú lásku, dospelí, ktorí sa nikdy nestanú rodičmi, ale aj starší ľudia, ktorí nedostanú šancu spoznať svoje vnúčatá. Nikto z nich, nech už sa rozhodli odísť z tohto sveta akýmkoľvek spôsobom, to neurobil len tak. Nebola to žiadna maličkosť, ani rozmar.

Počet samovrážd vlani oproti predchádzajúcemu roku stúpol.Vyplýva to z najnovších štatistík Národného centra zdravotníckych informácií. (nczisk)

Dva týždne pred Vianocami boli pre všetkých z nás mimoriadne hektické. Keď sa na to pozerám s odstupom času uvedomujem si, že je to len akási davová psychóza. Sedeli sme v knižnici a všetci študovali, väčšina z nás mala pri sebe poháre od kávy a aj keď sa niektoré skupinky občas smiali, nervozita by sa dala krájať. Každý z nás, dokonca aj tí, ktorí si držali imidž večne flegmatických jedincov, sa snažil podať čo najlepší výkon.

,,Potrebujem cigu, to nedávam,'' povedal Mark a opäť sa postavil. ,,Kaaaamo, veď nevieš tri otázky z dvadsiatich,'' zaslúžil si naspäť odpoveď, ktorá ho neupokojila a nás zároveň o čosi viac vystresovala. Niežeby nám na tom rovnako nezáležalo, len sa nám nechcelo. Nakoniec nevedel len jednu otázku. ,,Nevadí, tak to nebude 100 percentné A,'' zasmiali sme sa.

Na druhý deň oznam so známkami už nemal takú cenu. Krátko predtým nám totiž prišiel mail o tom, že si Mark prestrelil hlavu. Ukončil svoj život ,,neprirodzene'' tak, ako približne 800 tisíc ľudí po celom svete každým rokom. Zobral si ho sám.

Ak teraz patríte k tej skupinke ľudí, ktorí presadzujú názor, že si svoj život nezaslúžil, zastavte sa. Podľa tohto merítka totiž života nie je hodný ani človek v pokročilom štádiu rakoviny, sklerózy multiplex alebo iného akceptovateľného ochorenia. Neukázala som vám totiž boj, ktorý každodenne zvádzal vo svojej mysli. Poznali sme síce len útržky no dnes už vieme, že za tým bolo oveľa viac.

Vedela som o šikane z detstva, o veľkom tlaku rodiny, o nešťastných vzťahoch. Všetko sa to hromadilo až tak, že empatia priateľov zrazu nestačila. Bolo potrebné žiť v empatickom svete. Najlepšie v takom, v ktorom by tí druhí nebanalizovali (a samozrejme nezveličovali) jeho problémy, v takom, v ktorom by sa nemusel hanbiť za slzy či hnev, ktoré bolo tak ťažké kontrolovať. Vo svete, ktorý môžme vytvoriť tak ľahko. Stačí kúsok tej spomínanej empatie.

Dôvodov, prečo ste si klikli na tento blog môže byť niekoľko. Ak máte sami psychické problémy a trápia vás úzkosti, požiadajte o pomoc alebo aspoň o radu v online poradni alebo na tomto webe. Keď poznáte niekoho, kto má podľa vás psychické ťažkosti, obráťte sa sem.